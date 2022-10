Infortunio Rudiger, immagini shock e compagni del Real Madrid terrorizzati

MADRID (Spagna) - Era stato un finale di partita concitato, quello tra Shakhtar e Real Madrid della scorsa settimana. Una sfida di Champions League da cui i Blancos sono riusciti a uscire senza una sconfitta grazie alla rete dell'1-1 di Rudiger segnata all'ultimo secondo. Un gol che il difensore tedesco si ricorderà a lungo. Già, perché oltre alla logica soddisfazione per la marcatura, l'ex Roma ha dovuto fare immediatamente i conti anche con un dolore intenso per un colpo preso in pieno volto che gli ha letteralmente aperto il viso provocando una ferita impressionante.