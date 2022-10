Diretta Benfica-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus fa visita al Benfica per il quinto turno della fase a gironi di Champions League e ha bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. I bianconeri di Allegri, dopo la sconfitta in casa del Maccabi Haifa, sono ad un passo dall'eliminazione in Champions. La Juve infatti è a 3 punti nel girone H con Psg e Benfica che condividono il primo posto a quota 8. La Vecchia Signora viene dal netto successo in campionato contro l'Empoli mentre il Benfica dalla vittoria in casa del Porto.