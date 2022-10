Benfica-Juventus, la diretta: segui la sfida in tempo reale

LISBONA (Portogallo) - The last dance: la Juventus si gioca tutto all'Estádio da Luz di Lisbona contro il Benfica, nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La delicata situazione di classifica dei bianconeri, reduci da tre sconfitte nelle prime quattro partite e vittoriosi solo contro il Maccabi all'Allianz Stadium, rende i ragazzi di Allegri non più padroni del proprio destino in ottica qualificazione agli ottavi di finale: servirà imporsi stasera in Portogallo e, poi, contro il Paris Saint-Germain all'ultimo turno e, al contempo, che almeno una tra lusitani e francesi perda punti contro gli israeliani.