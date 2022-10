Chiesa, tanti auguri: il messaggio della Juve per il compleanno

Vlahovic-Chiesa, che sorrisi

Chiesa, gli auguri della Juventus sul sito ufficiale

"L’anno scorso lo avevamo celebrato così Federico Chiesa. Era stato un compleanno speciale, il suo secondo da giocatore della Juventus. Quello di quest’anno lo sarà ancora di più e non potrebbe essere altrimenti. Fede, dopo tanti mesi lontano dal campo, è tornato ad allenarsi in gruppo. Lui, dal primo giorno in bianconero, ha fatto emergere tutte le sue qualità, tecniche, ma anche e soprattutto umane. La sua educazione e il suo rispetto non è un caso che siano stati contagiosi sin da subito. E la sua passione per il calcio e il suo desiderio di alzare l’asticella, allenamento dopo allenamento, sono stati uno stimolo in più per tutti. E oggi, nel giorno di una partita così importante come quella contro il Benfica, non è partito con la squadra per continuare ad allenarsi in vista del suo rientro, ma siamo sicuri che la sua spinta arriverà forte fino all’Estádio da Luz di Lisbona. Inutile dire che lo stiamo aspettando a braccia aperte e come noi, anche tutti voi. Il nostro augurio è ovviamente quello di vederlo presto in campo, per di più con la sua nuova maglia numero 7! Buon compleanno, Fede!". E' il messaggio pubblicato dalla Juve sul sito ufficiale per il compleanno di Chiesa.