Lucia Bramani e gli auguri a Chiesa per il compleanno: il messaggio sui social

Federico Chiesa, arrivano gli auguri di Lucia Bramani

Per festeggiare il suo compagno, la modella ha commentato le immagini pubblicate scrivendo in ciascuno scatto un commento. In una ha scritto "Sono fortunata", a seguire "Sono innamorata", poi con il "mio migliore amico", quindi "Tanti auguri amore mio". Parole e immagini che rappresentano l'amore che c'è tra i due. La coppia è venuta allo scoperto in occasione del 22esimo compleanno della modella. Chiesa pubblicò infatti una foto su Instagram che li ritraeva insieme. Precedentemente il calciatore è stato fidanzato con Benedetta Quagli.