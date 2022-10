Benfica-Juventus, Allegri: "Iling e Soulé portano freschezza". E sull'Europa League...

LISBONA (Portogallo) - "Siamo stati leggeri sui gol, abbiamo preso il 2-1 subito dopo il pareggio, abbiamo fallito il nuovo pari con Vlahovic e poi sul 4-1 abbiamo rischiato tanto. C'è stata una bella reazione nel finale , sono molto dispiaciuto per l'uscita dalla Champions, ma ora dobbiamo pensare al campionato perché siamo in rincorsa: dobbiamo fare uno sforzo, continuare a lavorare e vincere con il Lecce. Abbiamo regalato 3 gol stasera, non abbiamo accorciato...". Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta il match perso dai bianconeri 4-3 a Lisbona contro il Benfica.

Allegri: "Contento di Soulé, Iling-Junior e Miretti"

"Inutile dire dove dovevamo fare meglio. Dobbiamo pensare al campionato e poi al Psg, che è l'ultima opportunità per andare almeno in Europa League. Soulé e Iling-Junior? Sono contento per i ragazzi, anche Miretti che è quasi un titolare. Iling ha fatto due assist importanti. Sono spensierati, hanno tecnica ed energia mentale e la squadra aveva bisogno di questo. In campionato abbiamo 4 partite prima della sosta, dobbiamo recuperare, energie e giocatori, e con chi ho a disposizione dobbiamo fare bene", conclude Allegri.