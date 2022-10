Youth League, Juventus qualificata ma si decide tutto col Psg: la situazione

LISBONA (Portogallo) - La Juventus U19 di Montero rilancia le proprie ambizioni europee in Youth League, superando per 3-2 i campioni in carica del Benfica in trasferta con una rimonta clamorosa (LEGGI TUTTO). I bianconeri sono dunque già qualificati alle fasi finali della competizione grazie alla matematica, essendo a +6 dai coetanei portoghesi con una sola partita ancora da giocare. Rimane tuttavia ancora da definire la classifica finale del Girone H. La Juve rimane infatti in scia dietro al Psg, oggi vincente 3-1 contro il Maccabi Haifa grazie alle reti di Zague (12'), Gharbi (52') e Mukelenge (65'). Ci sono appena 2 punti di distacco tra i parigini e i bianconeri (12 a 10), che sono quindi obbligati a vincere lo scontro diretto per accedere alle fasi finali come testa di serie senza dover passare da un turno di spareggi supplementari (considerati a tutti gli effetti come sedicesimi di finale, ndr).

Juventus, cosa succede con il 2° posto nel girone Se la Juve dovesse finire al secondo posto del girone, andrebbe agli spareggi di febbraio (sedicesimi) con le vincitrici del percorso Campioni nazionali. Queste ultime sono le 32 squadre vincitrici del campionato giovanile delle federazioni più in alto nel ranking la cui squadra maggiore non si è qualificata per la fase a gironi della Champions League: queste 32 squadre si sfidano in due turni con doppi confronti a eliminazione diretta e le otto vincitrici affrontano le seconde classificate dei gironi. Al momento tra le squadre del percorso Campioni nazionali ci sono, tra le altre, team del calibro di Stella Rossa, Galatasaray, Genk e Panathinaikos.