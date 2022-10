LISBONA (Portogallo) - La leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero, sarà tifoso d'eccezione della sfida del Da Luz tra il Benfica e i bianconeri, valida per il 5° turno della fase a gironi di Champions League. L'ex capitano e numero 10 ha pubblicato una storia del suo viaggio aereo sul proprio profilo Instagram, accompagnata da una didascalia inequivocabile: "Landing soon in Portugal", "Sbarco presto in Portogallo".