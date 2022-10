Juventus, con il 3-5-2 più gol e meno rischi: cosa va e cosa migliorare

In vista della delicata trasferta di Champions in terra portoghese, la Juventus può alzare il proprio livello di ottimismo facendo affidamento sulle due ultime partite disputate, contro Torino e Empoli. Le due vittorie consecutive inanellate nel derby e in casa contro i toscani rappresentano infatti una crescita che, se accompagnata da risultati e prestazioni future, potrebbe essere vista come un turning point della stagione. Vediamo allora, a questo punto dell’anno, cosa comincia a funzionare nell’undici di Allegri e cosa invece deve ancora essere sistemato.