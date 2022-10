Del Piero: "La Juve deve fare un'impresa". E sul mercato bianconero...

MILANO - Alessandro Del Piero ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League della Juventus al Da Luz contro il Benfica. La leggenda bianconera ha commentato il mercato della sua ex squadra esprimendo qualche perplessità sui nuovi arrivati: "Bremer è stato un ottimo inserimento e ha fatto bene. Gli altri non li abbiamo ancora visti. Conosciamo Pogba ma non possiamo dire se la seconda avventura alla Juve sarà grandiosa come la prima. In generale si fanno i conti a fine anno, è una stagione anomala servirà vedere come rientreranno i giocatori dopo il Mondiale. Complicato oggi dare un giudizio sul mercato".