Nedved su Benfica, Gatti e inchiesta: "Allegri sfortunato"

Nedved sul match della Juventus e su Gatti

"Stasera c'è un solo risultato, la vittoria. Serve un'impresa vera, le partita vista contro l'Empoli non basterebbe stasera. Per Gatti non sarà un match semplice in uno stadio caldo come questo, è difficile giocare qua. Sul ragazzo nessun dubbio, migliorerà tantissimo e farà una bella carriera perché ha tanta voglia. Mi dispiace per Max che ha avuto delle idee ma ha dovuto modificarle nelle ultime ore per via degli infortuni. Europa League? Noi pensiamo fino alla fine di giocare la Champions e lo vogliamo dimostrare".