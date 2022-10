Benfica-Juventus: si gioca senza goal-line technology!

Non solo WhatsApp , la giornata dei disservizi colpisce anche il mondo del calcio . La delicata sfida di Champions League tra Benfica e Juventus non potrà beneficiare infatti della goal-line technology . Come riportato dalla Uefa tramite comunicato sul proprio sito ufficiale, a causa di un problema tecnico , allo stadio Da Luz l'arbitro Jovanovic non potrà contare sull'aiuto prezioso dell' orologio .

Il comunicato della Uefa

Prima della partita di Champions League tra SL Benfica e Juventus, il club di casa - all'insaputa della UEFA e del fornitore di tecnologia per le linee di porta - ha commissionato dei lavori all'Estádio do SL Benfica, che hanno reso indisponibile il sistema di tecnologia per le linee di porta. Purtroppo non sarà possibile sostituire e installare un nuovo sistema in tempo per la partita e pertanto la gara si svolgerà senza l'utilizzo della goal-line technology, come invece previsto dal regolamento della UEFA Champions League.