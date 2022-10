Napoli, niente scherzi: ecco perché conta il primo posto

La qualificazione del Napoli è ormai certa, grazie alle quattro vittorie in quattro partite di Champions League. E allo stesso modo è praticamente certa anche l’eliminazione dei Rangers, che hanno perso tutte le quattro gare disputate finora. Ma questo non impedisce che la sfida in programma al Maradona non sia comunque carica di stimoli. Se gli scozzesi possono ancora sperare nell'Europa League, i partenopei, chiaramente, inseguono il primo posto, che significherebbe andare incontro a un sorteggio più morbido negli ottavi di finale. Il Liverpool continua a non decollare e se il Napoli dovesse battere i Rangers, anche nel caso in cui gli inglesi dovessero superare l’Ajax ad Amsterdam, ipotizzare un crollo ad Anfield Road tale da ribaltare il 4-1 dell’andata al momento sembrerebbe fantacalcio.