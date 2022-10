Diretta Inter-Viktoria Plzen ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - In palio c'è il passaggio aritmetico del turno, l'Inter contro il Viktoria Plzen non vuole commettere l'errore di sottovalutare l'avversario. Di fronte ai 75mila spettatori di San Siro, i nerazzurri di Simone Inzaghi (squalificato, al suo posto in panchina ci sarà Farris) non hanno intenzione di prendere sotto gamba la sfida con i cechi, sempre ko in questa edizione della Champions League e con 16 reti incassate in 4 partite giocate: "Di certo - ha detto Inzaghi - non cadremo nella trappola di sottovalutare l'avversario, perché il Plzen è arrivato fino a qui dopo aver passato tre preliminari ed è una squadra fisica, che sta dominando il proprio campionato. Dovremo giocare una gara tosta, da Inter".