Bayern Monaco-Inter, Inzaghi pensa già alla Juventus: turnover annunciato

MONACO DI BAVIERA (Germania) - La qualificazione agli ottavi è già stata centrata con un turno d'anticipo, l'Inter di Simone Inzaghi può approcciarsi in modo più "rilassato" al match contro il Bayern Monaco, pensando anche alla prossima gara con la Juventus: "Sappiamo che partita abbiamo domenica, cambierò qualcosa ma non troppo. La squadra sta dando ottime risposte". All'Allianz Arena, però, i nerazzurri vogliono chiudere in bellezza il girone, come spiegato dal tecnico nella conferenza stampa della vigilia: "Siamo messi meglio rispetto all'andata, è cresciuta la condizione dei singoli. Domani non conta per il girone, ma sarà una partita in un bellissimo stadio, contro una delle migliori squadre d'Europa. Vogliamo fare una gara seria, sapendo che ci saranno delle difficoltà contro un avversario molto forte e con una rosa profonda".