Diretta Milan-Salisburgo ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Dopo il ko in campionato contro il Torino, arrivato alla 17ª transferta senza sconfitte, il Milan è chiamato a rialzare subito la testa nel match delle 21 contro il Salisburgo (esclusiva su Amazon Prime Video). Ai rossoneri basta un punto per accedere aritmeticamente agli ottavi di Champions League: la squadra di Pioli è infatti a quota 7, con il Chelsea ormai irraggiungibile a 10 e i due scontri diretti a favore, e gli austriaci a inseguire a -2. Il tecnico del Diavolo, fresco di rinnovo fino al 2025, nella conferenza stampa della vigilia ha sottolineato che i suoi non si snatureranno e non giocheranno per il pareggio, avvisando anche gli avversari, che si troveranno di fronte una squadra determinata, di certo non quella vista in campo domenica a Torino. All'andata fu 1-1, un risultato che andrebbe bene per tornare a giocare gli ottavi di Champions dopo ben otto anni.