Champions, Galtier recupera Messi e Mbappé per Psg-Bayern

PARIGI (Francia) - Buone notizie per Christophe Galtier in vista della supersfida tra il Psg e il Bayern Monaco , andata degli ottavi di finale di Champions League: secondo quanto riferisce la stampa francese, Lionel Messi e Kylian Mbappe si sono allenati con il gruppo e sono pienamente recuperati per la partita del Parco dei Principi.

Psg, le condizioni di Messi e Mbappé

L'argentino si è infortunato al bicipite femorale nella sconfitta contro l'Olympique Marsiglia in Coppa di Francia la scorsa settimana, e nei giorni successivi era sembrato in dubbio per martedì sera. Mbappé, invece, non gioca dall'inizio del mese a causa di un infortunio alla coscia riportato contro il Montpellier. Scrivendo una breve dichiarazione che annunciava la notizia del suo infortunio all'inizio di febbraio, il Psg aveva affermato che si prevedeva che il francese sarebbe stato "fuori per almeno tre settimane".

Psg, Galtier 'frena' su Mbappé: "Non credo giocherà". Ma è convocato

"Non credo che Mbappé giocherà contro il Bayern, perché sta seguendo il protocollo della riabilitazione: non dimenticate che ha avuto un infortunio muscolare. Noi prenderemo zero, zero, zero rischi con Kylian", la risposta del tecnico del Psg Cristophe Galtier a precisa domanda nella conferenza stampa della vigilia. Poco dopo, però, sul proprio account ufficiale Twitter, il Psg annuncia i convocati dell'allenatore: Mbappé, al pari di Messi, è presente nella lista.