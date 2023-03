Champions, il Chelsea ribalta il Dortmund: è ai quarti. Manita Benfica al Bruges

Tante emozioni nella prima serata delle sfide di ritorno degli ottavi di Champions League . Il Chelsea di Potter , in un momento complicatissimo nonostante la faraonica campagna acquisti invernale, fornisce una prova di grande carattere contro il Borussia Dortmund ribaltando il risultato dell'andata e qualificandosi così ai quarti di finale. Dopo l'1-0 dei tedeschi in Germania , i Blues vincono 2-0 a Londra grazie ai gol di Sterling e Havertz su rigore, fatto ribattere dall'arbitro dopo l'iniziale errore del tedesco. Reus e compagni, attualmente a pari punti in Bundesliga con la capolista Bayern , non riescono a replicare quanto fatto in casa: la reazione al doppio svantaggio arriva troppo tardi e a passare il turno sono gli inglesi.

Benfica-Brugge 5-1

Il Benfica non delude e si qualifica senza problemi ai quarti di finale. Dopo l'andata in trasferta vinta con il risultato di 2-0, la squadra di Schmidt (che ai gironi ha battuto due volte su due la Juventus) si è imposta in Portogallo per 5-0. Dopo il gol annullato in apertura a Joao Mario i padroni di casa continuano a spingere e chiudono la pratica qualificazione nel primo tempo grazie al gol di Rafa Silva al 38' e alla splendida rete di Goncalo Ramos al 47', che avendo realizzato anche l'assist per il primo gol diventa il più giovane giocatore del Benfica ad aver segnato e servito un assist in una singola partita di Champions League con la squadra portoghese nel 21° secolo. Il classe 2001 realizza anche un altro gol prima delle ultime reti di Joao Mario e David Neres. Meijer realizza il gol della bandiera per il 5-1 finale.