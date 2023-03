Champions, Glasner carica l'Eintracht: "Possiamo fare 3 gol al Napoli"

NAPOLI - L'Eintracht Francoforte di Oliver Glasner si prepara per la sfida al Napoli in programma domani, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Una sfida ardua, in cui c'è da rimontare il 2-0 subito in casa nella gara d'andata: "Per battere il Napoli bisogna giocare di squadra, dovremo essere forti. L'assenza dei tifosi? Ci sarebbe piaciuto averli con noi, ma noi ci concentriamo sulla partita, sulle cose che potrebbero influire su di essa. Avere il loro supporto sarebbe stato meglio, ci avrebbe dato energia positiva, ma saranno con noi anche a distanza". Poi sulle assenze di Lindstrom e Kolo Muani: "Vedremo chi giocherà, proveremo a giocare a ritmo alto. I ragazzi hanno bisogno di fare due gol. Abbiamo ragionato su cosa potrebbe essere funzionale contro una squadra come il Napoli. Entrambi hanno giocato la partita d'andata e non abbiamo vinto. La squadra però mi ha dato buone sensazioni".