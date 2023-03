Napoli-Eintracht, Spalletti: "Prima finale dell'anno. Ci vorranno cuore, cervello e..."

Il momento magico del Napoli continua in Serie A e non solo. La squadra di Spalletti , padrona indiscussa del campionato e indirizzata verso il terzo Scudetto della sua storia, si prepara ad affrontare l' Eintracht Francoforte nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League dopo il successo in Germania per 2-0 grazie alle reti di Osimhen e del capitano Di Lorenzo . Il tecnico dei partenopei, accompagnato da Rrahmani , ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia del match. Spalletti ha esordito rispondendo ad una domanda sul grande rendimento di Simeone , nonostante i pochi minuti giocati: " Il segreto è quello di Pulcinella , per fare grandi squadre servono grandi calciatori. Poi è chiaro che ci vogliono delle qualità come umiltà e disponibilità".

Spalletti: "Sarà la prima finale della stagione"

Sull'importanza del match di domani: "Potrebbe essere la prima finale della stagione, si andrebbe a far parte della storia di questo club. Non penso che diventi una pressione per la squadra. Ci sono storie che vanno vissute, e storie che vanno portate per forza a casa come risultato e in questo caso è così". Spalletti prosegue: "Io penso che, per come la squadra mi ha abituato, sia una di quelle che non abbassa lo sguardo. Ma c'è sempre da rifare dall'inizio tutte le cose. Davanti abbiamo una squadra che ha passato un girone con squadre fortissime come il Tottenham, lo Sporting e il Marsiglia, e l'anno scorso ha vinto a Barcellona dove noi abbiamo perso. Serve rispetto per il lavoro di Glasner, sarà difficilissima".

Spalletti: "Qualificazione al 50%"

In merito alla situazione dei tifosi, Spalletti dichiara: "Bisogna fidarsi degli organi che prendono le decisioni. Non dipende dal Napoli, perchè ci si è ironizzato e non è corretto". "Andare a fare calcoli è una cosa sbagliata. Rischiamo di modificare qualcosa e nel calcio è sottilissima la differenza che può determinare un episodio che succede in partita. Il tifo del Napoli ha visto il più forte di tutti, ingannare loro diventa difficile. Se ho una maglia da titolare assegnata? Quella del pubblico, loro giocano sempre titolari". Sulle percentuali di passaggio del turno: "Abbiamo l'ambizione di diventare dei grandissimi personaggi per la nostra città. Non sottovaluteremo la forza che abbiamo davanti. Sappiamo che la qualificazione è al 50%, non un punto di più e non un punto di meno".