Pagelle Manchester City-Lipsia: Haaland è un uragano, tedeschi travolti

Ederson ng Mai impegnato, anche se per poco non lascia i suoi in dieci.

Akanji 7 La qualità coi piedi fa la differenza.

Stones 6.5 Serata pacifica.

Ruben Dias 7 Svetta sopra a tutti per propiziare il 3-0.

Aké 6.5 Copre bene le spalle a Grealish.

De Bruyne 8 Dipinge calcio, soprattutto nel primo tempo: intuizioni ambidestre da urlo. Gol sacrosanto.

Rodri 6 Imperfetto: almeno 2 imprecisioni nel fraseggio che il Lipsia non sfrutta

Gündogan 7.5 Rebus irrisolvibile: sempre in movimento, alla ricerca del taglio e dello spazio. Mahrez (10’ st) 6.5 Si diverte.

Bernardo Silva 6.5 Quando accende la luce è sempre un bel vedere.

Haaland 9 Un rapporto con la porta che è quasi da case study: dove cade il pallone, c’è sempre il Golden Boy 2020. Ne segna 5 tutti da dentro l’area, come gli 8 tiri, tutti in porta, e la sensazione è che se non fosse uscito avrebbe incrementato il suo già irreale score.

Grealish 7 Fantasia, creatività, concretezza. Foden (10’ st) 6.5 Ha voglia.

All. Guardiola 7.5 Una serata senza affanni.