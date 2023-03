Milan, l’incubo di Pioli si chiama Euroderby

MILANO - Derby di Champions? Anche no. E’ vero che i precedenti - e che precedenti - riportano alla mente ricordi principalmente piacevoli per i tifosi rossoneri, visto che il Milan aveva eliminato entrambe le volte l’Inter nelle sfide in Europa sia nella stagione 2002-03 (in semifi nale, poi i rossoneri di Ancelotti vinsero la coppa in finale contro la Juventus a Manchester), sia nel 2004- 05 (nei quarti, poi però arrivò il clamoroso ko a Istanbul col Liverpool), ma per il Milan di oggi, quello di Stefano Pioli, il possibile incrocio con la squadra di Simone Inzaghi potrebbe rappresentare una sorta di incubo. Perché se è vero che proprio un derby ha cambiato le sorti del campionato scorso, con l’ormai celeberrimo “si è girato Giroud” che ha spostato l’inerzia scudetto sul binario rossonero, non bisogna dimenticare come Inzaghi si sia preso le sue rivincite nelle coppe.

Sempre vincente Simone

Pioli nelle ultime due annate è infatti capitolato due volte nelle gare “secche” con l’Inter di Inzaghi. Nella stagione passata, dopo aver vinto il derby di campionato, arrivò la semifinale di Coppa Italia: 0-0 nell’andata disputata nel San Siro rossonero, 3-0 per i nerazzurri nella gara di ritorno. Stesso risultato arrivato il 18 gennaio scorso a Riad, con l’Inter vera dominatrice della Supercoppa Italiana. Ci sono poi altri due precedenti fra i due allenatori, sempre in Coppa Italia, sempre nei quarti di finale e sempre con esito favorevole a Inzaghi: nella stagione 2016-17 la Lazio di Simone vinse a San Siro per 2-1 contro l'Inter allenata allora da Pioli; mentre la stagione successiva, a Roma, i biancocelesti di Inzaghi fecero fuori per 1-0 la Fiorentina. Dunque, nelle coppe, quattro confronti Pioli-Inzaghi e quattro sorrisi per l'attuale tecnico dell'Inter. Per altro, nel discorso "Pioli contro l'Inter in coppa", si può inserire anche il 26 gennaio 2021 quando la squadra allenata allora da Conte, che si impose poi anche in campionato vincendo lo scudetto, vinse per 2-1 con Milan di Pioli nei quarti di Coppa Italia in una gara ricordata per la rissa verbale fra Ibrahimovic e Lukaku, ma anche per l’esplosione in nerazzurro di Eriksen, a segno su punizione al 97’. Insomma, nelle ultime tre stagioni, tre incroci nelle coppe contro l’Inter e tre sconfitte per Pioli. E pazienza se in campionato qualche soddisfazione il tecnico emiliano con Inzaghi se l’è tolta. Milan-Inter in Serie A non si giocherà più in questo 2022- 23, i derby sono già andati in scena - successo rossonero per 3-2 all’andata, 1-0 per l’Inter al ritorno -, anche se le due squadre, insieme a Lazio, Roma e Atalanta (e magari la Juventus se i punti di penalizzazione dovessero essere cancellati), vivranno un’altra lunga sfi - da da qui a giugno per centrare un posto, fra il secondo e il quarto in classifi ca, buono per la prossima Champions. E proprio l’eventuale derby in Europa, con il suo carico emotivo, potrebbe rappresentare per le due squadre un grosso fardello mentale nella corsa Champions in campionato, togliendo energie psico-fisiche. E’ già successo in queste settimane - vedi Fiorentina-Milan 2-1 e Spezia-Inter 2-1 -, figuriamoci cosa potrebbe accadere prima e dopo un euroderby.

Tensione stadio

Dunque, se da un certo punto di vista pescare l'Inter in Europa affascina, dall'altro, precedenti con Inzaghi alla mano, non può che preoccupare. In più, ad aggiungere ulteriore tensione alla sfida, le visioni differenti sul nuovo stadio che hanno portato i due club, nelle scorse settimane, a tirarsi frecciatine più o meno dirette. Con il Milan che, stufo di aspettare le decisioni nerazzurre, ha scelto di cambiare i piani e accelerare per uno stadio in solitaria, puntando l'area de La Maura.