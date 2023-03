Scontri Napoli, l'Eintracht Francoforte: "Violenza inaccettabile"

"Una violenza inaccettabile". Con queste parole l'Eintracht Francoforte ha definito gli episodi di Napoli . "Cose del genere non appartengono al calcio", ha invece dichiarato il direttore sportivo del club tedesco, Markus Kroesche .

Eintracht, le parole di Rescke

Philipp Rescke, consigliere d'amministrazione, ha parlato di violenza "che fa male al calcio". "Siamo profondamente dispiaciuti per gli eventi che hanno avuto luogo a Napoli. Non c'è assolutamente nulla che giustifichi questa violenza... è inaccettabile. Danneggia il calcio, danneggia l'Eintracht Francoforte e danneggia i nostri sforzi per difendere i tifosi che vogliono guardare una partita senza restrizioni nello stadio" ha detto Rescke.