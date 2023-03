Juve, Napoli, Inter, Milan, Roma, Fiorentina: l'incredibile dato in Europa

Il bottino ottenuto dalle italiane nell'ultimo turno di Champions League, Europa League e Conference League fa ben sperare i tifosi di tutto il paese. Il Milan, l'Inter e il Napoli (rispettivamente contro Tottenham, Porto ed Eintracht) hanno superato gli ottavi di finale di Champions: l'Italia, con loro tre, è la nazione rappresentata dal maggior numero di squadre. Bottino pieno anche in Europa League, con la Juventus trionfante contro il Friburgo e la Roma che elimina la Real Sociedad. L'unica a non aver centrato l'obiettivo è la Lazio di Sarri in Conference, sconfitta dall'AZ, a differenza della Fiorentina che si è imposta sul Sivasspor.