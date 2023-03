Date e orari Milan-Napoli e Benfica-Inter: quando si gioca la Champions

Inter , Milan e Napoli hanno conosciuto il loro destino per i quarti di finale di Champions League . I nerazzurri di Inzaghi affronteranno il Benfica (che ai gironi ha battuto due volte la Juve ) mentre i rossoneri di Pioli affronteranno la capolista della Serie A per un posto nelle migliori 4 d'Europa. Il tabellone, inoltre, ha sentenziato che i vincitori di queste due sfide si affronteranno in semifinale. Dall'altro lato, la vincente di Real Madrid-Chelsea se la vedrà con una tra Bayern Monaco e Manchester City .

Champions League, date e orari

Le gare d'andata si disputeranno tra l'11 e il 12 aprile, tutte alle ore 21. Il Milan nel primo turno ospiterà il Napoli al Meazza, mentre l'Inter dovrà prima recarsi in Portogallo, al contrario di quanto avvenuto agli ottavi contro il Porto. Il City di Guardiola ospiterà per primo il Bayern, così come il Real Madrid con il Chelsea. Le gare di ritorno, invece, si disputeranno tra il 18 e il 19 aprile, sempre allo stesso orario. Le semifinali sono invece in programma il 9/10 e il 16/17 maggio.