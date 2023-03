Spalletti: "Milan-Napoli buon sorteggio? Parole da incompetenti"

NAPOLI - "Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Io avrei preferito non sfidare una squadra italiana. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque. Non è stato per noi un buon sorteggio". Luciano Spalletti commenta quanto è venuto fuori dall'urna di Nyon ai microfoni di Radio Kiss Kiss e sottolinea come a suo giudizio l'esito non sia stato favorevole al Napoli. "Nei giorni scorsi - spiega il tecnico - ho letto che PSG e City fanno fatica ad arrivare in fondo perché manca loro esperienza in questa competizione. Bene, se questo è vero allora il Milan è favorito per la vittoria finale".