Benfica-Inter 0-2: Barella e Lukaku, colpaccio Inzaghi al Da Luz

LISBONA (Portogallo) - Se non è un’ipoteca questa. Nella notte magica del Da Luz, l’ Inter di Inzaghi si mette alle spalle le ultime delusioni di campionato andando a battere 2-0 il Benfica a Lisbona e spingendosi con un piede e mezzo nelle semifinali di Champions League dove incontrerà una tra Milan e Napoli . L’impresa portoghese è firmata dal più piccolo, Barella , che svetta di testa in mezzo ai giganti e dal più grande, Lukaku , che piazza il rigore del raddoppio definitivo dopo il fallo di mano dell’ex Joao Mario. Perennemente sulla graticola, Inzaghi in soli 90’ raddrizza una stagione fin qui tutt’altro che fortunata. Mercoledì prossimo la sfida di ritorno a San Siro , che salvo imprevisti clamorosi (in mezzo la partita di campionato contro il Monza) potrebbe regalare ai nerazzurri un traguardo ambitissimo.

Benfica-Inter 0-2: tabellino e statistiche

A dispetto di quanto fatto vedere nelle ultime uscite, l’Inter di Inzaghi inizia la gara del Da Luz con un buon piglio annullando (nel primo quarto d’ora) le trame di gioco del Benfica, che s’iscrive per primo nel registro delle occasioni grazie al destro ravvicinato di Rafa Silva neutralizzato da Onana. La squadra nerazzurra costruisce, ma fa molta più fatica del previsto con Lautaro e Dzeko (preferito a Lukaku) tant’è che l’unico pericolo del primo tempo arriva dall’azione in solitaria di Acerbi, che tenta la conclusione dalla lunghissima distanza, fuori dallo specchio per pochi centimetri. Di diverso copione è la ripresa, iniziata con il colpo di testa vincente di Barella (51’), il più furbo in mezzo a tanti giganti a capitalizzare il bel cross di Bastoni dalla sinistra e chiusa dal rigore di Lukaku (82’), assegnato dall’arbitro Oliver (quello che fece infuriare Buffon, ndr) con l’aiuto del Var per il tocco di mano di Joao Mario. Menzione speciale per Onana, che in pieno recupero sbarra la strada al possibile 2-1 di Gonçalo Ramos. E sì che sarebbe stata un’altra storia al ritorno.