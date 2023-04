Milan-Napoli, il derby Champions consola ma l’Italia resta dietro

Ciò che invidiavamo agli altri è divenuta inaspettatamente una questione italiana. Per anni abbiamo applaudito differenti realtà calcistiche protagoniste di derby nelle coppe. E ci bruciava dentro, costretti a sottolineare come fossero movimenti calcistici all’avanguardia, mentre noi... Per carità, ritrovare una sfida targata Serie A in Champions non significa sostenere che il nostro calcio sia guarito. I problemi sono sotto gli occhi di tutti, a cominciare dall’annosa vicenda di stadi inadeguati (da affidare a una salvifica, e non ancora certa, organizzazione di Euro 2032) per passare alla battaglia del grano sui diritti tv, supporto che tiene in piedi i conti pericolanti dei club. Però vedere stasera l’andata dei quarti tra Milan e Napoli, ammettiamolo, fa un certo effetto. È un incrocio su cui pochi avrebbero scommesso, non tanto per il rendimento degli azzurri quanto, piuttosto, per gli alti e bassi dei rossoneri. Bravo il Napoli a mantenere le attese nella fase a gironi e a gestire al meglio la pratica Francoforte agli ottavi. Bravo il Milan a classificarsi secondo, dopo aver preso schiaffi dal Chelsea, e ad approfittare delle contraddizioni del Tottenham per arrivare fin qui.