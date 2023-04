Champions, Real verso la semifinale: Benzema e Asensio stendono il Chelsea

Il Real Madrid si aggiudica la prima sfida dei suoi quarti di finale di Champions League . La squadra di Ancelotti si è imposta sul Chelsea (che ha da poco cacciato Potter per il ritorno di Lampard ) con il risultato di 2-0 nella gara d'andata valevole per l'accesso alle semifinali della massima competizione europea. Il ritorno è previsto martedì 18 aprile a Stamford Bridge , dove i Blues cercheranno di ribaltare il punteggio per ottenere la qualificazione. Chi si aggiudicherà il passaggio del turno affronterà la vincente tra Manchester City e Bayern Monaco , con il match dell'andata terminato 3-0 in favore degli inglesi di Guardiola .

Real Madrid-Chelsea 2-0, la partita

Nelle primissime battute del match subito due grandi occasioni per Joao Felix in contropiede e per Benzema, che con il sinistro in area colpisce Kepa. Il centravanti francese non sbaglia due volte di fila e al 20’ apre le marcature: il grande lancio di Carvajal finisce sui piedi di Vinicius che calcia in porta e sulla respinta del portiere avversario Karim deve solo appoggiarla da due passi. Il Real sale in cattedra e gestisce, chiudendo il primo tempo sull'1-0. Per il Chelsea i problemi aumentano quando al 59' Chilwell atterra Rodrygo lanciato verso la porta rimediando il cartellino rosso che lascia i suoi in 10. Al 74' Asensio chiude il match con un sinistro preciso dal limite dell'area di rigore portando il risultato sul 2-0 finale.