Diretta Napoli-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Napoli e Milan si affrontano allo stadio Maradona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La gara di andata è finita 1-0 per i rossoneri. Gli azzurri vengono dal pareggio di 0-0 in casa in campionato contro il Verona mentre la formazione guidata da Stefano Pioli ha pareggiato 1-1 sul campo del Bologna. Chi passa il turno, affronterà in semifinale la vincente del quarto tra Inter e Benfica. "Non so se siamo già nella storia. Sarà una partita di Champions League di stelle, che giochiamo per quel livello sapendo che esserci dentro è già importante. Noi vogliamo andare avanti e giochiamo per vincerla senza fare troppi calcoli ma mantenendo l'equilibrio. Poi si vedrà dove arriviamo. Non pensiamo ai rischi perché sappiamo di rischiare solo la felicità infinita" ha dichiarato Luciano Spalletti nella conferenza della vigilia.