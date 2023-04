Inter-Benfica, le probabili formazioni: Inzaghi col dubbio Dzeko-Lukaku

Inter-Benfica, così Inzaghi

L'Inter non vive un momento facile: 11 le sconfitte in Serie A, addiritura 4 nelle ultime 5 giornate con 1 solo punto collezionato. Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno per lungo tempo prima di Lukaku, ora di Skriniar. Ma la società nerazzurra, nonostante l'ottimo e sorprendente andamento in Europa, preme affinché la squadra arrivi tra le prime 4 in campionato posizionandosi dunque in zona Champions League. Per la sfida di ritorno contro il Benfica, i nerazzurri dovranno fare a meno ancora una volta di Skriniar, alle prese con il problema alla schiena. Recuperato invece Calhanoglu, schierato per uno spezzone di partita contro il Monza nello scorso weekend. Dubbi su de Vrij, uscito malconcio proprio dalla sfida con i brianzoli, ma con lo staff tecnico che sarebbe fiducioso di poterlo avere a disposizione per domani. Due i dubbi di formazione che attanagliano Inzaghi e lo faranno, probabilmente, fino alla fine. Pronto Onana in porta, terzetto difensivo che sarà composto da Darmian, Acerbi e Bastoni. A centrocampo ci sarà Dumfries sulla corsia di destra, mentre sull'out mancino Dimarco favorito su Gosens. In mediana nessun dubbio sulle presenze di Barella e Brozovic, ballottaggio per il ruolo di mezzala sinistra: nonostante Calhanoglu sia tornato in campo, prima del match col Monza aveva svolto solo un paio di allenamenti col gruppo, dunque Mkhitaryan sembrerebbe essere favorito sul turco. In attacco certa la presenza di Lautaro Martinez, in lotta Dzeko e Lukaku per l'ultima maglia da titolare, con il bosniaco favorito ma con il belga che potrebbe, nelle ultime ore, scalzarlo.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, BastonI; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

All.: Simone Inzaghi