Darmian: «Ci giochiamo tanto»

APPIANO GENTILE - Ad accompagnare in conferenza stampa Simone Inzaghi c’è Matteo Darmian, per rendimento tra i migliori in questa annata dove l’Inter ha avuto paurosi alti e bassi a livello di rendimento. «C’è volontà di fare l’ultimo mese nel migliore dei modi perché ci giochiamo tanto. In Champions quest’anno abbiamo fatto un bel percorso e vogliamo continuarlo, il momento della svolta penso sia stato a Barcellona. Differenza di rendimento col campionato? In Serie A non riusciamo a sbloccare o chiudere le partite e non stanno arrivando i punti che meritavamo. Un premio per il quarto posto? È un nostro obiettivo, non servono premi. Questa è una situazione che vogliamo cambiare, ma prima pensiamo alla Champions. Messaggio ai tifosi? C’è poco da dire perché ci sono sempre stati di grande aiuto. Il mio rendimento? Non ci sono segreti, solo tanto lavoro e migliorarmi ogni giorno». Ultima domanda sul turnover: «Non è facile giocare ogni tre giorni, ma siamo professionisti e, quando veniamo chiamati in causa dobbiamo sempre dare il massimo».