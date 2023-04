Inzaghi: "Inter in finale di Champions? Speriamo Noel ci azzecchi"

APPIANO GENTILE - Tutto in una notte. L’Inter si gioca altri venti milioni (nonché la possibilità concreta di lottare per la finale), mentre Simone Inzaghi si gioca il posto. Un tracollo con il Benfica - sarebbe uno tsunami, alla luce dello 0-2 dell’andata... - renderebbe d’attualità l’ipotesi traghettatore per provare a salvare almeno il 4° posto, obbiettivo fondamentale per il club. La speranza, ovviamente, è che questo scenario apocalittico non si verifichi anche alla luce delle certezze fornite finora dagli interisti in Champions, dove la squadra di Inzaghi non ha mai sbagliato una gara. «Critiche? Qui all’Inter prima del Barcellona era la stessa cosa, prima del Porto idem, prima del Benfica idem: queste critiche ci aiutano a lavorare sempre di più, l’importante è che non critichino i miei ragazzi - attacca Inzaghi - In A mancano ancora otto partite, abbiamo ancora margine, l’importante è regalare una serata importante col Benfica».

La risposta a Noel Gallagher

Segue l'analisi della partita: «Ci attende il “secondo tempo” di una sfida importantissima, dove partiamo con un vantaggio ben sapendo che sarà complicato. E sappiamo che essere tra le migliori quattro d’Europa sarà un grande traguardo per noi. Sappiamo quello che abbiamo fatto, quello che è stato, il nostro percorso nelle coppe e sappiamo anche che in campionato siamo nella situazione in cui non volevamo essere all’inizio, ma il nostro focus è al Benfica ora. Loro, come noi, sono in flessione di risultati, ma non come gioco e occasioni proposte. Se la situazione di incertezza è un problema? Dobbiamo essere bravi a isolarci, ne abbiamo diversi di giocatori in scadenza di contratto ma li vedo lavorare bene in allenamento. Fa parte del nostro mestiere e dobbiamo essere bravi a tenere la testa fredda. Crisi dell’attacco? L’importante è avere occasioni per un attaccante, io quando giocavo mi preoccupavo quando non ne avevo. Poi basta un episodio per sbloccarsi». Chiusura sulle parole di Noel Gallagher grande tifoso del Manchester City («Spero di incontrare l’Inter in finale perché è la squadra più debole»). «È un grandissimo cantante, speriamo ci azzecchi perché vedere l’Inter in finale ci renderebbe tutti felici». E giù una risata.