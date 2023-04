Chelsea-Real 0-2: Rodrygo show, Ancelotti vola in semifinale di Champions

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti batte 2-0 il Chelsea nel ritorno dei quarti di finale di Champions League allo Stamford Bridge e vola in semifinale. Assoluto protagonista della sfida è il brasiliano Rodrygo , autore di una splendida doppietta che stende i Blues e fa sognare le Merengues. Il Chelsea era chiamato a ribaltare il 2-0 dell'andata al Bernabeu firmato Benzema-Asensio . Lo stesso scenario della scorsa stagione, sempre ai quarti contro il Real Madrid, quando dopo il ko per 3-1 dello Stamford Bridge i Blues all'epoca di Tuchel riuscirono quasi nell'impresa perdendo poi 3-2 ai tempi supplementari dopo esser stati avanti 3-0. Anche in questa stagione la formazione inglese ha strappato il pass per i quarti eliminando il Borussia Dortmund dopo la sconfitta nel primo round in terra tedesca (1-0 all'andata e 2-0 al ritorno). Stavolta, però, nulla da fare: in semifinale ci vanno i campioni in carica che attendono ora il nome della prossima avversaria dall'altro quarto tra Bayern Monaco e Manchester City (la squadra di Guardiola ha vinto 3-0 all'andata).

Chelsea-Real Madrid: le scelte di Lampard e Ancelotti

Lampard cambia tre elementi rispetto alla gara d'andata: Fofana al posto dell'ex Napoli Koulibaly nei tre dietro, Cucurella quinto a sinistra in luogo dello squalificato Chilwell, e Gallagher per Joao Felix che parte dalla panchina. Solito 4-3-3 per Ancelotti che conferma l'undici sceso in campo al Bernabeu all'andata: Courtois tra i pali, Eder Militao e Alaba al centro della difesa con Carvajal a destra e Camavinga a sinistra (il francese è stato adattato da diverse partite in questa posizione arretrando il proprio raggio d'azione), Kroos, Modric e Valverde in mediana e Rodrygo, Benzema e Vinicius a formare il tridente offensivo.

Chelsea-Real Madrid: la partita

Parte subito forte il Chelsea che pressa alto alla ricerca di un gol nei primi minuti di gioco. All'11' una ghiotta occasione capita sul destro di Kanté che, tutto solo e da ottima posizione, mastica la conclusione e sciupa un'opportunità enorme. Il Real Madrid, fiutato il pericolo, alza il baricentro e al 21' colpisce il palo esterno con Rodrygo, il più mobile del pacchetto avanzato di Ancelotti. Poco prima della fine del primo tempo doppia occasione per i Blancos, ma Vinicius e Benzema non trovano lo specchio della porta. I Blues rispondono con Cucurella che raccoglie un cross basso di James dall'altra fascia e tutto solo spara sul corpo di Courtois gettando alle ortiche la chance più grossa dei primi 45'. Il secondo tempo comincia come era iniziato il match, con i padroni di casa che ci provano prima ancora con Kantè e poi con Enzo Fernandez. Al 58', però, ripartenza da manuale del Real Madrid: Cucurella esce male su Rodrygo che lo supera e si invola verso la porta di Kepa, serve Vinicius che gli restituisce la sfera solo da appoggiare in rete. Festa grande nel settore ospiti dello Stamford Bridge. Entrati nell'ultimo terzo di gara le squadre si allungano, così prima Enzo Fernandez e poi Benzema impensieriscono gli estremi difensori avversari che, però, rispondono presente. A 10' dalla fine gli ospiti chiudono l'incontro e il discorso qualificazione: grandissima percussione centrale di Valverde che serve a Rodrygo un assist facilissimo per depositare in rete il 2-0 e firmare la sua doppietta personale. Nel finale non succede altro: allo Stamford Bridge è festa grande per i Blancos di Carlo Ancelotti.

Chelsea-Real Madrid: tabellino e statistiche