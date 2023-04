Milan, Theo e Leao sui social non si tengono: che botte al Napoli

E' festa grande in casa Milan dopo il pareggio sul campo del Napoli e la conquista, dopo ben 16 anni, della semifinale di Champions League. Grandi protagonisti della serata del Maradona sono stati Theo Hernandez e Rafael Leao, sia in campo che fuori. Al fischio finale, i due rossoneri hanno festeggiato nello spogliatoio, postando il tutto sui loro profili ufficiali di Instagram. In una storia, si vede il portoghese, insieme al terzino francese, zittire tutti coloro che davano il Milan come sfavorito dopo il sorteggio contro il Napoli. Anche Theo Hernandez ha pubblicato diverse storie, compresa quella in cui viene omaggiato dal fratello Lucas, terzino del Bayern Monaco.