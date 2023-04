Pagelle Inter-Benfica: Barella uomo Champions, Correa si risveglia

Onana 6

Attento sulla punizione di Grimaldo, sui gol non può nulla

Darmian 6

Regge dietro fino all’azione dell’1-1, quando prima tiene in gioco Rafa Silva, poi deve scegliere fra Gonçalo Ramos e Aursnes e va sul primo. Ripresa in linea

Acerbi 7

Ancora un’ottima prestazione, annulla il centravanti del Benfica. Pure lui sull’1-1 si fa risucchiare dall’azione, ma è una sbavatura in mezzo a molte chiusure

Bastoni 6.5

Insieme a Darmian è il primo responsabile dell’1-1, perché non scala rapidamente su Rafa Silva. Per il resto, normale amministrazione. D’Ambrosio (37’ st) ng

Dumfries 6.5

Come a Lisbona, controlla le avanzate di Grimaldo e prova a metterlo in difficoltà. Sull’1-1 arriva tardi in diagonale su Aursnes

Barella 7.5

Ancora una gemma in Europa, dopo i centri a Barcellona e Lisbona. È l’uomo delle notti di Champions. Calhanoglu (31’ st) ng Minuti per ritrovare la condizione

Brozovic 6

Prestazione quasi da “vecchio” Brozovic, l'area europea gli fa bene. Stacca troppo presto la spina, però: prima perde un pallone sanguinario al limite dell’area, poi si fa saltare nell’azione del 3-3

Mkhitaryan 7

Moto continuo, aiuta in interdizione ed è sempre un punto di appoggio nelle ripartenze come in occasione del 2-1

Dimarco 7.5

Ha gamba e va sulla sinistra a getto continuo: l’assist per Lautaro è solo da spingere in porta, innesca Correa per il 3-1. In più, si fa notare per due bellissime diagonale in chiusura davanti a Onana. Gosens (37’ st) ng

Dzeko 6

È bravo a contendere di testa a Otamendi il pallone da cui nasce l’1-0, poi però fatica a incidere. Lukaku (31’ st) 5.5 Davanti non colpisce, si fa però anticipare da Antonio Silva sul 3-2

Martinez 8

Vivo, elettrico. Corre e pressa. Riesce spesso a ripartire saltando gli avversari e nell’azione del gol è il “partner” di Barella con cui duetta due volte. Nella ripresa ritrova la gioia personale che mancava dal 5 marzo. Correa (31’ st) 7 La festa risveglia pure il “Tucu”: non segnava dal 29 ottobre

All. Inzaghi 7

Missione compiuta e pazienza per il blackout finale