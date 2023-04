I migliori 10 marcatori nigeriani di sempre in Champions: li indovineresti?

Da sempre la Nigeria è una delle nazioni africane che forma grandi talenti per il calcio europeo. In Champions League non è, però, Osimhen il giocatore nigeriano ad aver realizzato più gol nella storia, nonostante i 6 gol messi a segno nella sola stagione 2022/2023 con il Napoli, eliminato ai quarti di finale dal Milan. Tra amarcord e sorprese, ecco la top 10 dei giocatori nigeriani che sono andati più volte a bersaglio nella vecchia Coppa dei Campioni.