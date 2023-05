Gil Manzano, l’arbitro di Milan-Inter: la laurea e il primo rosso a Messi

" Per arbitrare una partita come Milan-Inter serve una laurea in Psicologia ". Questo potrebbe essere stato il pensiero di Rosetti prima di affidare l' Euroderby di Champions League a Gil Manzano , che sta studiando proprio questa facoltà. Di laurea già ne ha una in Scienze ambientali e nel suo curriculum vanta anche due master: uno sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e uno sulle risorse rinnovabili e l’ingegneria energetica. Un profilo perfetto. In Spagna è considerato come la promessa, il futuro dopo Lahoz e Del Cerro Grande.

A soli 28 anni già arbitrava in Liga (il più giovane di sempre in Spagna), con personalità e senza guardare in faccia nessuno. A 30 anni è diventato arbitro internazionale. Per la prima volta ora darà il fischio d'inizio per una semifinale di Champions League. Non era andato mai oltre i quarti di finale ed ora avrà l'occasione della carriera. Il Milan già lo conosce: ha diretto i rossoneri nel match vinto ai gironi contro la Dinamo Zagabria, partita in cui fu ammonito Pioli. Qualche anno prima ha arbitrato anche una sfida di Europa League contro la Stella Rossa. Sarà invece la prima volta per l'Inter. Gil Manzano non è certo un arbitro che si fa impressionare dai campioni e lo ha dimostrato anche con Messi, che si è visto sventolare il primo rosso della sua carriera con squadre di club proprio dallo spagnolo. Il motivo? Una manata dopo una "marcatura" piuttosto stretta di Asier Villalibre. Decisione presa con l'ausilio del Var.

