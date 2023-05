Leao e la carica social: l’infortunio, Mbappé al Milan e De Ketelaere

Manca sempre meno all'Euroderby di Champions League tra Milan e Inter. Ad infiammare la lunga attesa sono le condizioni di Leao. L'attaccante rossonero ha subito una piccola elongazione contro la Lazio, che lo ha costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti. Nell'ultima seduta di allenamento, non ha lavorato con il gruppo, ma da solo in palestra. Il dubbio sulla sua convocazione resta, ma intanto il portoghese ha rotto il silenzio sul social "The Residency", un'applicazione per dialogare tra giocatori.