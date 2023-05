Champions Inter, Dimarco: "Vent’anni fa allo stadio, ora gioco: incredibile"

APPIANO GENTILE - Ad accompagnare Inzaghi in conferenza stampa Federico Dimarco, interista doc e autore di due fondamentali gol nel percorso stagionale, contro il Milan in Supercoppa (quello dell’1-0) e con la Juve in Coppa Italia. A corredo, Dimarco ha segnato pure sabato a Roma, ribadendo, semmai ce ne fosse bisogno, come i cambi di gioco tra i "quinti” possono essere un’arma in più per Simone Inzaghi.