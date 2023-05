Milan-Inter, via al terzo Euroderby: i precedenti in Champions League

Gil Manzano, l’arbitro di Milan-Inter: la laurea e il primo rosso a Messi

Milan-Inter 2003, rossoneri in finale

Il primo confronto tra Milan e Inter in Champions League è datato 2003. Una semifinale storica, perché portò ad una finale poi tutta italiana con la Juventus che, nell'altra semifinale, sconfisse il Real Madrid dei Galacticos. Una settimana in cui Milano non dormì, letteralmente, anche perché la prima partita fu di un equilibrio estremo. Milan-Inter, gara di andata, terminò 0-0: due squadre bloccate, intimorite dal poter perdere, rimandarono tutto alla sfida di ritorno, ma con un vantaggio importante per i rossoneri che, con un pareggio con gol (vista la regole delle reti fuori casa che valevano doppio in caso di parità) sarebbero comunque potuti accedere alla finalissima. 13 maggio 2003, quasi 80.000 spettatori a San Siro per il derby più importante di sempre. Cuper schiera un Crespo non al meglio e Recoba, con Vieri out per infortunio; di contro Ancelotti può contare su Shevchenko e Inzaghi con Rui Costa alle spalle. La gara è nervosa, il Milan sembra più in palla e nel recupero del primo tempo va in vantaggio: Seedorf imbuca per Shevchenko che supera Cordoba e batte Toldo siglando lo 0-1. I rossoneri controllano, ma l'Inter dal nulla trova il gol del pari a 7' dalla fine e riapre i giochi: a segnare il subentrato Martins. I nerazzurri hanno anche l'occasione per vincerla la partita, ma Kallon si fa ipnotizzare da Abbiati. Euroderby e finale al Milan, con i rossoneri che in finale vinceranno ai calci di rigore anche l'altro derby italiano con la Juve alzando la coppa sotto il cielo di Manchester.

Milan-Inter, mai così bella