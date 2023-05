Foden-Del Piero e i palleggi: il siparietto a bordocampo prima di Real-City

Foden e Alessandro Del Piero tra palleggi e risate

Proprio quest'ultimo, al termine della partita, è sceso in campo e ha iniziato a giocare con il pallone, palleggiando a bordocampo. Il giovane talento inglese, però, non si è accorto della presenza di Alessandro Del Piero alle sue spalle, che era a bordocampo da inviato per Sky Sport. L'ex capitano della Juventus, infatti, era a Madrid per commentare la partita e al termine del match stava analizzando quanto accaduto. L'attaccante del City, una volta riconosciuto la leggenda della Juve, prima lo ha salutato e poi con un gesto lo ha invitato in campo per unirsi a lui e ai suoi compagni. Un siparietto divertente che ha fatto sorridere anche lo stesso Alex Del Piero.