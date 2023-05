Milan-Inter, Leao in ritiro coi compagni: Pioli conserva i dubbi

Manca sempre meno al derby tra Milan e Inter. In un San Siro sold out, diversi sono ancora i dubbi su quali saranno gli undici che si affronteranno. Da una parte Inzaghi ne ha pochi se non nella zona mediana del campo, dall'altra parte Pioli si conserva la carta Leao. Il portoghese si è allenato anche questa mattina, ma ancora non ci sarebbero novità su un suo impiego.