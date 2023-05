Ibra-Skriniar, il derby più triste

MILANO - Triste solitario y final. È il destino di Zlatan Ibrahimovic e Milan Skriniar, gli spettatori non paganti più abbacchiati nella notte dei record di San Siro. Per entrambi la Champions è una maledizione. Potevano essere protagonisti nell’euroderby, invece sono stati costretti dagli eventi a fare semplicemente i tifosi. Beffa doppia per lo svedese, che per un’intera carriera ha vissuto come un’ossessione il fatto di non aver mai sollevato la Champions al cielo, anche alla luce del suo ego smisurato. Ibra aveva salutato l’Inter nell’estate del 2009 con l’obiettivo di “vincere facile” grazie al Barça di Guardiola e Messi invece - beffa delle beffe - è stato eliminato a 90' dal traguardo proprio dall’Inter nel 2010 e, quando ha scelto di tornare in Italia, ma al Milan, ha puntualmente visto il Barça sollevarla, la Champions (maggio 2011). Poi ci ha provato a Parigi, ma ogni tentativo è andato vuoto. Stavolta è stato lui a chiamarsi fuori perché infortunato prima dell’andata degli ottavi con il Tottenham. Dovesse il Milan trionfare a Istanbul, il successo non farebbe palmares per Zlatan, come accaduto nel 2007 a Ronaldo che, come lui, non era in lista nella fase a eliminazione diretta della competizione (il Fenomeno però, al contrario dello svedese, non poteva esserlo per regolamento).