Milan-Inter, il derby Champions fa la storia: è record di incasso

Le notti di Champions League sono ritornate ad illuminare Milano. I tifosi hanno risposto presente, in quello che è stato il primo atto dell'euroderby tra Milan e Inter. Colori, bandiere, striscioni e cori per scrivere la storia. Come nel 2003, anche ora è stato raggiunto il sold-out, ma con una differenza sostanziale nell'incasso al botteghino, che è diventato il nuovo record per il calcio italiano.