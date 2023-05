Champions, Acerbi: "Inter, se non passi, stagione di..."

APPIANO GENTILE - Ad accompagnare Simone Inzaghi in conferenza, Francesco Acerbi . Scelta non casuale, considerato che il centrale è per definizione un pretoriano dell’allenatore che ha fortissimamente caldeggiato il suo acquisto negli ultimi giorni di mercato. «Contro il Milan servirà un approccio ancora migliore rispetto a quello avuto col Benfica, ma dipenderà tutto da noi, dalla nostra determinazione e dovremo essere più che pronti. Sicuramente il Milan avrà avuto una scossa dopo quanto accaduto a La Spezia e ci metterà l’orgoglio, poi troverà Leao che dovremo fermare da squadra.

Com’è stata la vita in questa settimana? Piena d’ansia, ma ansia positiva perché bisogna avere fiducia nel gruppo. Se pensiamo anche inconsciamente di avere solo l’1% in più di possibilità di passare il turno, faremo un grandissimo errore. Non abbiamo ancora fatto niente, come hanno dimostrato pure le nostre facce dopo la partita dell’andata.

"Il mio segreto? Ringrazio il mister (a fianco: inevitabile la risata) se sono qua, poi cerco sempre di tenermi pronto, di recuperare energie mentali e fisiche, poi decide l’allenatore". L’Inter è rinata grazie alla ritrovata solidità difensiva: "La difesa è tutta la squadra, se solo uno, due non corrono è dura: è stato il gruppo a cambiare marcia". Postilla con ammissione: "Se non passiamo domani, è un disastro. E la stagione diventa di... Questo perché tutto dipende da noi: le somme le tireremo soltanto alla fine".