Inter-Milan, ecco l'Euroderby di Champions: Milano si veste d'Europa

MILANO - Un tempo c’erano Massimo Moratti e Silvio Berlusconi, oggi sono Steven Zhang e Gerry Cardinale a guidare i due club di Milano. Entrambi sono attesi da una notte che li collocherà inevitabilmente nella storia di Inter e Milan, che dagli anni d’oro dei “presidentissimi”, non arriva all’ultimo atto di Champions. Comunque vada, sarà un successo anche per il fatto che le milanesi si presentavano al via da “underdog” rispetto alle grandi favorite, su tutte Manchester City e Real Madrid che se la vedranno nell’altra semifinale. A festeggiare intanto sono il cassiere (oltre 12 milioni l’introito dei biglietti per la gara di stasera) e chi nei club è chiamato a far di conto, considerato che la vincente supererà i cento milioni di introiti dalla Uefa (e chi perderà andrà comunque vicino alla tripla cifra).