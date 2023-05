Guardiola, Mazzone e il messaggio a Pep dopo City-Real

"Grande Pep. Te la meriti". Parole all'apparenza semplici, ma che in realtà nascondono un significato ben più profondo. Una storia che lega il Guardiola calciatore e quello attuale, nelle vesti di allenatore. Con il suo Manchester Ciy ha raggiunto la seconda finale di Champions League del club, nonostante la gaffe dell'UEFA su Twitter , e l'ha fatto dando dimostrazione di calcio contro uno dei maestri nel mondo come Carlo Ancelotti . Un 4 a 0 senza repliche e la valigia per Istanbul chiusa praticamente alla fine del primo tempo con la doppietta di Bernardo Silva . Vittoria e finale con un messaggio speciale per Pep, quello di Carlo Mazzone .

Mazzone, Guardiola, Brescia e Champions League

Soltanto a nominarli è come fare un tuffo nel passato. Più precisamente ai tempi di Brescia. In panchina 'Carletto' e in mezzo al campo a dirigere proprio Pep. Un secondo padre e un allenatore che gli ha dato e insegnato tanto. Un maestro di campo e non solo. Mazzone non ha perso tempo e al triplice fischio della sfida tra Manchester City e Real Madrid ha voluto mandare un messaggio a Guardiola. Un modo per ricambiare all'invito che lo stesso spagnolo aveva fatto al suo maestro nel 2009. Finale a Roma con il Barcellona e l'ex blaugrana aveva chiamato Mazzone per invitarlo ad assistere alla finalissima della Champions League. "Pensai a uno scherzo, andai e lui vinse". Un legame indissolubile anche a distanza di anni e una bella storia da raccontare. Ora Pep potrà contare su un sostenitore in più per la finale di Champions contro l'Inter.