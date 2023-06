Inter e Champions, perché crederci: le coincidenze Marciniak-Webb!

La notizia della conferma di Szymon Marciniak come arbitro della prossima finale di Champions League tra Manchester City e Inter non può che far sorridere i tifosi nerazzurri. Mettendo da parte la bufera delle ultime ore (il fischietto polacco ha partecipato a un evento di estrema destra), è impossibile non notare delle coincidenze con la magica notte di Madrid del 2010. Allora l’arbitro designato per la finale contro il Bayern Monaco fu l’inglese Howard Webb, che ricorda il collega polacco per “capigliatura” e percorso.