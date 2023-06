Inter-City, conferenza Inzaghi: dubbio Mkhitaryan, spauracchio Haaland

ISTANBUL (Turchia) - Ad Istanbul è tutto pronto per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Alla vigilia della prestigiosa sfida, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi racconta la sue emozioni ai micorofoni di Sky: "E' una bellissima sensazione , sapevo che ci saremmo giocati tanto nella parte finale della stagione. Abbiamo ragionato giorno dopo giorno, ora chiaramente ci siamo e ci stiamo assaporando quanto fatto". Sul City non ha dubbi: "Li conosciamo, è la squadra più forte al mondo e lo ha dimostrato nelle poche sconfitte avute. Però saremo 11 contro 11, abbiamo fatto un percorso fantastico e ci siamo meritati di essere qua a giocarci le nostre carte". Il tecnico nerazzurro è fiducioso dei suoi ragazzi: "Ho la fortuna di allenare tanti giocatori che hanno fatto già le finali. Servirà cuore e testa, dovremo essere lucidi per restare sempre in partita perché ci saranno momenti di difficoltà e lo sappiamo".

Inzaghi: "Cresciuti nei momenti difficili"

In conferenza stampa il tecnico nerazzurro spiega: "Noi chiaramente sappiamo domani il tipo di partita che dovremo fare. Sappiamo che il City è la squadra più forte al mondo, lo ha dimostrato anche nelle pochissime sconfitte avute. Sappiamo però il percorso fatto, siamo orgogliosi di essere arrivati fin qua e faremo una partita di una concentrazione incredibile. Dovremo limitare gli errori e fare il massimo per affrontare una squadra molto forte". Un lungo cammino per Inzaghi che ricalca la stagione prima del match più importante: “Dopo Torino dicevo che sarà la 57esima partita per noi, un percorso lunghissimo dove le prime 56 ci hanno permesso di arrivare alla partita di domani. Abbiamo avuto dei momenti difficili dove siamo cresciuti. Abbiamo perso tanti giocatori importanti, però i ragazzi sono stati bravissimi a stringersi insieme. Tanto impegno che ci ha portato ad Istanbul. Abbiamo avuto poco tempo per capire cosa abbiamo raggiunto e solamente ora stiamo assaporando quanto fatto. Non siamo rilassati, ma concentratissimi per combattere centimetro dopo centimetro una squadra molto forte”.